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صور.. البيئة تطلق حملة بمدارس الدقهلية للتوعية بأخطار المخلفات البلاستيكية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:50 ص
صور.. البيئة تطلق حملة بمدارس الدقهلية للتوعية بأخطار المخلفات البلاستيكية حملة التوعية بأخطار المخلفات البلاستيكية
كتبت آية دعبس

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أطلق جهاز شئون البيئة بالدقهلية حملة للحد من استخدام البلاستك بمدارس الدقهلية على مدار شهرين من أكتوبر حتى ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات ط وزيرة البيئة بالتوعية بأخطار المخلفات البلاستيكية على البيئة والبدائل المقترحة.

تضمنت الحملة تنفيذ سلسلة من الندوات بمدارس مراكز "ميت غمر - تمي الامديد  -  المنصورة – دكرنس" بالتعاون مع إدارة  البيئة و السكان بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية وتناولت أضرار البلاستك و أضرار الحرق  المكشوف للمخلفات  وطرق  الاستفادة  من المخلفات  الزراعية  والقيمة الاقتصادية  لقش  الأرز.

كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بدكرنس تضمنت التعريف بأضرار البلاستيك حيث يعاني الفلاحين من الأكياس البلاستكية التي تنقلها الطيور والحيوانات إلى الأرض الزراعية مما يفقد الارض من خصوبتها وتمنع المحاصيل من النمو والتربة من التنفس اللازم لنمو النبات، كما تم التحدث عن اضرار الحرق المكشوف والاستفادة من المتبقيات الزراعية وخطورة حرق أكياس البلاستيك.

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وزارة البيئة

البلاستيك

مخلفات بلاستيك

مخلفات زراعية

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