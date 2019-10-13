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صور.. أول "ماجستير" ببرنامج الدراسات العليا فى "الهندسة الميكانيكية" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:42 ص
صور.. أول "ماجستير" ببرنامج الدراسات العليا فى "الهندسة الميكانيكية" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مناقشة أول رسالة ماجستير بجامعة مصر

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استمراراً لدور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الرائد فى مجالات البحث العلمى المرتبط بمشروعات التنمية، وهو التوجه الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.. شهدت كلية الهندسة مناقشة درجة الماجستير فى هندسة القوى الميكانيكية فى مجال تحلية المياه، وهو المجال الذى تحول خلال السنوات الماضية إلى ضرورة من ضرورات الحياة نظراً لتعاظم مجال "تحلية المياه" فى ظل التوجه العام للدولة نحو البحث عن وسائل جديدة وغير تقليدية لمصادر المياه من أجل توفير المياه للمشروعات القومية الزراعية التى يتم تنفيذها الآن فى إطار خطط التنمية المستدامة.

وكانت رسالة الماجستير قد تم إعدادها تحت عنوان "دراسة حسابية لقناة مملوءة بالفواصل فى تحلية المياه بواسطة أغشية التناضح العكسي" وهى الدراسة التى قام بإعدادها المهندس محمد مدحت المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ليصبح بذلك أول مهندس يحصل علي الدرجة من خلال برنامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية فى كلية الهندسة بالجامعة.

صرح الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة قامت بفحص الرسالة وإجازتها من خلال لجنة مناقشة الرسالة والتى عقدت بمقر إدارة الجامعة. ورأس لجنة الإشراف على الرسالة الدكتور محمد محمد الرفاعى، ومن خلال مناقشة موضوع البحث توصلوا إلى العديد من النتائج العلمية المهمة فى مجالات تحلية المياه المختلفة .

جدير بالذكر، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تولى اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والباحثين من خلال توقيع اتفاقيات تعاون علمى وبحثى مع العديد من الجامعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي من شأنه إثراء البحث العلمي والوقوف علي آخر ما توصل إليه العلم في كافة المجالات البحثية.

 

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جامعة مصر

اول ماجستير بجامعة مصر

كلية الهندسة جامعة مصر

تحلية المياه

الدكتور محمد العزازي

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