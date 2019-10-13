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صحيفة: نشر فرقاطة فرنسية بالقرب من سفينة الحفر التركية بمنطقة قبرص الاقتصادية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:16 ص
صحيفة: نشر فرقاطة فرنسية بالقرب من سفينة الحفر التركية بمنطقة قبرص الاقتصادية أرشيفية - فرقاطة حربية
كتبت رباب فتحى

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أكدت صحيفة "قبرص ميل"، وجود فرقاطة فرنسية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (EEZ)،  كجزء من مناورات بحرية بين البلدين، حيث لا تزال سفينة الحفر التركية يافوز متمركزة فى المربع 7 ، المرخص لشركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

وقالت الصحيفة، إنه بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس لوسائل الإعلام، ليلة الجمعة، بأن فرقاطة فرنسية كانت متجهة إلى المربع 7 ، يوم السبت ، أكد مصدر حكومي، وجود الفرقاطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، مؤكداً فى الوقت نفسه على أن هدف نيقوسيا لم يكن عسكرة القضية.

وفي مقابلة مع قناة Skai التليفزيونية اليونانية مساء الجمعة، قال باناجيوتوبولوس إن نظيره الفرنسي فلورنس بارلى، أبلغه أن باريس قد أرسلت فرقاطة، حيث ناقشا إمكانية إرسال إيطاليا أيضًا واحدة.

وقال باناجيوتوبولوس "لقد مُنحت الشركات الفرنسية والإيطالية ترخيصًا للحفر الاستكشافي في المربع 7" ، مضيفًا أنه يتعين على أوروبا حماية "خطوطها الحمراء" التي تنتهكها تركيا.

وقال: "أنا لا أقترح أن نذهب إلى الحرب [...]. أنا فقط أقول إنه يجب على أوروبا أن تظهر بطريقة ما أنها لا تستطيع تحمل هذا السلوك ، وأن هناك خطوطًا حمراء معينة.

و تعتبر الفرقاطات ، التي أرسلتها فرنسا وإيطاليا إلى المربع 7 ، خطوة أولى. وقال "يجب أن ننتظر ونرى ما هو نوع الردع الذي ستحدثه هذه الخطوة".

وقال كلاوديو ديكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني يوم الخميس، إن شركته لن تتنقل في قبرص، إذا كان ذلك يعنى الاضطرار إلى التعامل مع السفن الحربية.

 

 


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