سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 ص
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا أردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت جماعة الإخوان دعما غير متناهى للعدوان التركى ضد سوريا، منذ بداية العملية العسكرية التى شنتها قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الشمال السورى ضد الأكراد، بدأت الإخوان حملة دعاية ضخمة عبر كل منابرها الإعلامية وقياداتها، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز التساؤلات الخاصة بالدعم الإخوانى للغزو التركى.

س / كيف مهدت الإخوان وقنواتها الإعلامية المبثوثة من إسطنبول للعملية العسكرية التركية قبل بدايتها؟

ج/ الجماعة وعبر برامجها استضافت محللين وكتاب أتراك يتحدثون حول قرب عملية عسكرية تركية فى الشمال السورى، وكان أبرزها قناة وطن الإخوانية التى استضافت فى شهر يونيو الماضى كاتب تركى يتحدث حول نية أنقرة شن حملة ضد الأكراد فى الشمال السورى.

س / لماذا تدعم جماعة الإخوان الغزو التركى لسوريا؟

ج / هناك مصالح متبادلة بين الإخوان وتركيا، فأردوغان يستضيف قيادات الجماعة فى إسطنبول، ويرفض تسليمهم أو طردهم رغم الأصوات التى تخرج من المعارضة التركية تطالب بطردهم وتؤكد خطورتهم على الأتراك، وبالتالى فالجماعة ترد الجميل للرئيس التركى بدفاعها عن العدوان التركى على سوريا.

س / ما هى أشكال الدعم الإخوانى للعملية العسكرية التركية ضد سوريا؟

ج/ التنظيم جند كل أبواقه الإعلامية سواء قنوات أو مواقع فى الدفاع والتمجيد فى العدوان التركى الذى أسماه أردوغان بعملية "نبع السلام"، ويزعم مذيعو الإخوان بأن العملية تأتى فى إطار دفاع تركيا عن نفسها.

س / هل يشارك الإخوان فى تلك العملية العسكرية التركية ضد سوريا؟

ج / يشارك الإخوان فى العدوان التركى ضد السوريين من خلال فرعها فى سوريا "إخوان سوريا" عبر الجيش السورى الحر الذى يقاتل مع قوات أردوغان فى الشمال السورى ضد الأكراد، حيث تألف الجيش السورى الحر من عدة فصائل إسلامية سورية بينهم إخوان سوريا.

س / كيف تشوه الإخوان الأكراد السوريين الذين يحاربهم أردوغان؟

ج/ جماعة الإخوان أخذت منذ بداية العملية العسكرية التركية ضد سوريا فى تشويه الأكراد، واعتبارهم فصيل إرهابى بل والربط بين إسرائيل والأكراد، وأن هذا الفصيل التركى يشكل خطرا على سوريا فى محاولة منها لتبرير جرائم أردوغان ضد هذا الفصيل السورى.


اردوغان

الاخوان

سوريا

تركيا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الابتزاز لغة تركية".. أردوغان يهدد أوروبا بورقة المهاجرين بعد إدانة زعماء القارة العجوز للعدوان على شمال سوريا ..توعد بإرسال 3.6 ملايين لاجئ .. نظامه يشتبك مع باريس.. ويزعم: ماكرون يفتت سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:00 م

الإخوان سلاح أردوغان لتبرير عدوانها على سوريا.. تعرف على الأسباب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:00 م

هؤلاء حلفاء الديكتاتور أردوغان.. مليشيات وعصابات وجيوش مرتزقة داخل سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:23 م

كاتب تركى معارض يفضح مساعى أردوغان لنشر الإرهاب فى أوروبا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:56 م

العالم ينتفض من أجل سوريا والخونة يبررون جرائم السفاح.. المجتمع الدولى يدين العدوان التركى على سوريا وينذرون بكارثة إنسانية.. وقنوات الإخوان تدافع عن أردوغان وتصف قتل المدنيين بالدفاع عن النفس

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة