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"سوريا الديمقراطية": تركيا تعطى الفرصة لـ "داعش" لإعادة تكوين نفسه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:57 م
"سوريا الديمقراطية": تركيا تعطى الفرصة لـ "داعش" لإعادة تكوين نفسه العدوان التركي على سوريا
هند المغربى

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قال سيانوك ديبو، عضو رئاسة سوريا الديمقراطية، إن تركيا متورطة فى دعم التنظيمات الإرهابية، موضحا أن العدوان التركى على سوريا يعطى فرصة أخرى لـ "داعش" ليعيد تكوين نفسه.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، قال إن القوات التركية استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف فى تصريح لقناة العربية، أن الدوريات الأمريكية لم تتجه لتل أبيض لكنها أمنت الطريق شرق عين عيسى، مردفاً: "شرطنا لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء"، وأوضح أن حراسة معتقلى داعش لم تعد أولوية لنا.

واستطرد، "قواتنا تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور، وشروطنا لأى صفقة مع النظام السورى تشمل قبوله بمنطقة حكم ذاتى، كما تتضمن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري مستقبلا".

 

 


سوريا

العدوان التركي

تركيا

قناة العربية

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