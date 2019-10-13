سفر وعودة 1072 مصريا وليبيا و 238 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

تلقى اللواء رضا العمدة ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1680 إلى الجانب الليبي، بينهم 395مصريا و1285 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 392 مواطنا مصريا، من بينهم 341 مواطنا سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 51 مواطنا غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، من خلال الدروب والمدقات الصحراوية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 45 شاحنة محملة بالبضائع إلى الجانب الليبي، وعودة 193 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها من البضائع المختلفة داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية، مع الالتزام بعدم دخول الشاحنات المصرية إلى العمق الليبي حرصاً على سلامة وأمن سائقيها.