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رسميا.. قوات سوريا الديمقراطية تعلن التحالف مع الجيش السوري لصد عدوان تركيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:54 م
رسميا.. قوات سوريا الديمقراطية تعلن التحالف مع الجيش السوري لصد عدوان تركيا بشار الاسد
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان عاجل منذ قليل الاتفاق مع الحكومة السورية التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية كى يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين.
 
وقالت سوريا الديمقراطية ان هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي كعفرين وباقي المدن والبلدات السورية الأخرى.
 
واوضحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها من خلال قواتها العسكرية والمشكلة من أبناء كل المكونات السورية في مناطق الإدارة الذاتية حاربت الإرهاب ابتداء من مدينة عين العرب في عام 2014 ثم تابعت معارك التحرير ضد هذا التنظيم الإرهابي في شمال وشرق سوريا فحررت منبج غربي الفرات ثم تل أبيض ثم الطبقة إلى أن وصلت إلى عاصمته المزعومة الرقة ثم إلى دير الزور وأعلن الانتصار على هذا التنظيم بعد خمس سنوات من القتال بتاريخ 23- 3 – 2019 في آخر جيوبه شرق دير الزور.
 
 

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