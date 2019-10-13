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رئيس هيئة الرقابة المالية: إطلاق خطة عمل إقليمية لأفريقيا لتشجيع الاقتصاد الأخضر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:29 م
رئيس هيئة الرقابة المالية: إطلاق خطة عمل إقليمية لأفريقيا لتشجيع الاقتصاد الأخضر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المراكز المالية في أفريقيا لديها فرصة حقيقية لتحويل الدول الأفريقية إلى مراكز خضراء عالمية عند توفير التمويل الذي تحتاجه القارة لمستقبل أكثر إشراقًا، وأن الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تلعب دور هام في تمكين ودعم هذه المراكز الأفريقية الخضراء، وبالتالي وضع تصور مستقبلي لمزيد من التعاون.
 
وجاء ذلك أمام ممثلي الدول الأعضاء في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة (FC4S)التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والتي اجتمعت لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى مواءمة استثماراتها مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة - وكلاهما يحتاج إلى زيادة كبيرة في التمويل لتحقيق أهدافه.
 
وأوضح عمران، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل الدولة المصرية في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة (FC4S) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعد القاهرة واحدة من خمس دول إفريقية تساهم في خطة العمل الإقليمية وبرنامج أفريقيا، وأن الهيئة تدعم بقوة تكوين العلاقات الوثيقة والتنسيق والشراكات بين نظائرها في إفريقيا حيث سيتضح ذلك الدور بشكل قوى في المركز الإقليمي للتمويل المستدام الذي تؤسسه الهيئة والذي من المقرر أن يقدم خدماته لأفريقيا والشرق الأوسط.
 
ونوه عمران، إلى أن الهيئة قد انضمت في مطلع العام الحالي إلى الشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S، وهي شراكة بين المراكز المالية الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يعمل كجهة راعية تهدف إلى تمكين المراكز المالية من تبادل الخبرات ودفع التقارب، واتخاذ إجراءات بشأن الأولويات المشتركة لتسريع التوسع في التمويل الأخضر والمستدام.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن انضمام الهيئة إلى الشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S يخدم هدفها الاستراتيجي في " المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة " والعمل على تحقيقه من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر، وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
 
 
واجتمع ممثلو شبكة المراكز المالية في جنيف لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى موائمة استثماراتها مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة -وكلاهما يحتاج إلى زيادة كبيرة في التمويل لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى إطلاق شبكة FC4S  خطة عمل إقليمية لأفريقيا وتضع أولويات تدبير احتياجات التمويل المستدام لتصبح الألوية الأولى، والتنسيق بين المراكز الإفريقية الخمسة الأعضاء-أذربيجان والقاهرة والدار البيضاء ولاغوس ونيروبي - لتشجيع العمل الاستراتيجي والتعاون مع أقرانهم في جميع أنحاء القارة وتسهيل المشاركة مع المراكز الدولية الرئيسية.
 
 
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

المشاركون باجتماع الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة
المشاركون باجتماع الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة
 
الدكتور محمد عمران خلال مشاركته فى اجتماع الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة
الدكتور محمد عمران خلال مشاركته فى اجتماع الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

الاقتصاد الأخضر

الأمم المتحدة

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