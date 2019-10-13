رئيس حكومة تونس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كتبت – هناء أبو العز

أدلى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، صباح اليوم واجبه الانتخابى فى الجولة الثانى للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى.

وقد انطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 % إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.

أمّا عدد مراكز الإقتراع فيبلغ داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا وبالخارج 303 مركزا في حين يبلغ عدد المكاتب 13 ألف و446 مكتبا بالداخل و384 مكتبا بالخارج ويناهز العدد الأقصى للناخبين في كل مكتب اقتراع داخل الجمهورية 600 ناخب .

وجهّزت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حوالي 55 ألف عضوًا بمراكز الاقتراع و3 أعضاء بكلّ مكتب كما وضعت 13 ألف و830 صندوقا على ذمّة الناخبين و 28 ألف و872 علبة حبر انتخابي وذلك بهدف تأمين العمليّة الانتخابيّة.

أمّا بخصوص عدد المراقبين فقد أشارت الهيئة إلى وجود 1500 مراقبا كلّفوا بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية أمّا عدد المراقبين المعتمدين فينقسمون وفق الهيئة بين 17 ألف و500 مراقب محلّي و700 ملاحظ أجنبي إضافة إلى أكثر من 2000 صحفي لمتابعة الانتخابات الرئاسيّة في دورها الثاني مع الإشارة إلى انّ عدد الملاحظين المحليين والدوليين يزيد عن 18 ألف ملاحظ.

يذكر انّ هذه الانتخابات الرئاسيّة كانت مقرّرة لشهر نوفمبر القادم لكن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي جعلت منها انتخابات سابقة لأوانها وحدّد موعدها الأول يوم 15 سبتمبر الماضي وذلك التزاما بالآجال الدستورية التي تنصّ على ضرورة انتخاب رئيسا للجمهورية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر في حالة الوفاة.