سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس حزب الخضر النمساوى: المشاركة فى الحكومة المقبلة ليست مهمة سهلة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:39 م
رئيس حزب الخضر النمساوى: المشاركة فى الحكومة المقبلة ليست مهمة سهلة سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس حزب الخضر النمساوى فيرنر كوجلر أن مشاركة حزبه فى الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة المكلف "ليست مهمة سهلة".

وقال كوجلر، والذى ترشحه الأوساط السياسية لمنصب نائب رئيس الحكومة - فى تصريح اليوم الأحد "إنه فى حال قبول المؤتمر العام للحزب الدخول فى الائتلاف الحكومى الجديد سيكون طلبنا الأول المضى قدما فى سياسات حماية المناخ".

وأشار إلى عدم وجود خلاف مع حزب الشعب فيما يتعلق بسياسات الهجرة، منوها إلى دعم الحزب الحد من الهجرة غير الشرعية ووضع ضوابط أقوى لقبول اللجوء.

يذكر أن حزب الخضر حقق نتائج جيدة فى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر الماضى، ما دعا الأوساط السياسية إلى التحدث عن ائتلاف حكومى يجمع حزبى الشعب والخضر فيما سمى ب"تحالف المنتصرين ".

ومن المقرر أن يستأنف سباستيان كورتس مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومى الجديد الخميس المقبل.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة