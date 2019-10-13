رئيس حزب الخضر النمساوى: المشاركة فى الحكومة المقبلة ليست مهمة سهلة

فيينا (أ ش أ)

أكد رئيس حزب الخضر النمساوى فيرنر كوجلر أن مشاركة حزبه فى الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة المكلف "ليست مهمة سهلة".

وقال كوجلر، والذى ترشحه الأوساط السياسية لمنصب نائب رئيس الحكومة - فى تصريح اليوم الأحد "إنه فى حال قبول المؤتمر العام للحزب الدخول فى الائتلاف الحكومى الجديد سيكون طلبنا الأول المضى قدما فى سياسات حماية المناخ".

وأشار إلى عدم وجود خلاف مع حزب الشعب فيما يتعلق بسياسات الهجرة، منوها إلى دعم الحزب الحد من الهجرة غير الشرعية ووضع ضوابط أقوى لقبول اللجوء.

يذكر أن حزب الخضر حقق نتائج جيدة فى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر الماضى، ما دعا الأوساط السياسية إلى التحدث عن ائتلاف حكومى يجمع حزبى الشعب والخضر فيما سمى ب"تحالف المنتصرين ".

ومن المقرر أن يستأنف سباستيان كورتس مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومى الجديد الخميس المقبل.