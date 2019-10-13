رئيس جامعة طنطا بحفل اليوبيل الذهبى لكلية العلوم: جيل الرواد يستحقون كل فخر

الغربية - مصطفى عادل

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبى لكلية العلوم بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس شئون خدمة المجتمع، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا

وفى كلمته بالحفل، رحب رئيس الجامعة بالحضور من رؤساء الجامعات وعمداء كليات العلوم واعضاء هيئة التدريس ونواب البرلمان المشاركين بالحفل، كما وجه التحية لرؤساء الجامعات المكرمين باليوبيل الذهبى وهم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة الأوربية.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالطفرة التى أحدثها دكتور القمرى خلال فترة تولية رئاسة جامعة كفر الشيخ، كما وجه التحية للأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، مشيدًا بصدقه واخلاصه وموافقة الوطنية التى لا تنسي.



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا

وقال رئيس الجامعة، إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى من اهم اهتمامات الدولة، موضحًا أن تحديات العصر الذى نعيشه الآن هى فى الواقع تحديات تكنولوجية وعلمية.

وأعلن رئيس الجامعة خلال الاحتفال عن دعمه المطلق والغير محدود للبحث العلمى بالجامعة وخاصه لكلية العلوم، موضحًا أن الابحاث العلمية المنشورة لجامعة طنطا فى الدوريات العلمية ساهمت فى إحداث قفزة كبيرة فى التصنيف الدولى للجامعة.



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا

ومن جانبه، قام رئيس جامعة طنطا بتكريم الدكتور فؤاد خلفيه هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتورة هالة أحمد فؤاد رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس لجنة القطاع للعلوم الأساسية ورئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور محمد السيد عثمان أمين لجنة القطاع للعلوم الأساسية، والدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمود محمد صقر رئيس اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجى، والدكتور محمود هاشم عبدالقادر رئيس الجامعة الأوربية ورئيس الجامعة الاأمانية السابق، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، واسم "المرحوم" دكتور محمد كمال العقاد رئيس جامعة طنطا الأسبق واول عميد ومؤسس كلية العلوم، واسم "المرحوم" دكتور رأفت مصطفى عيسى رئيس جامعة طنطا وعميد الكلية الأسبق وأحد مؤسسى كلية العلوم، واسم "المرحوم" دكتور عزيز محفوظ كفافى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق وعميد ووكيل كلية العلوم الأسبق ومن اوائل المعيدين خريجى الكلية بالجامعة، والدكتور مصطفى محمد الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ووكيل وعميد علوم طنطا الأسبق والمستشار الثقافى بدولتى اليمن واوزبكستان، واسم "المرحوم" الدكتور محمد وجدى السواح عميد الكلية الأسبق و المتفرغ بقسم النبات ومن مؤسسى الكلية، واسم " المرحوم " الدكتور أحمد محمد قلقيله عميد الكلية الأسبق ومن مؤسسى الكلية و المتفرغ بقسم علم الحيوان الأسبق، واسم " المرحوم " الدكتور عبدالحميد محمد نوير عميد كلية العلوم وكلية التربية النوعية بطنطا الأسبق و المتفرغ بقسم الجيولوجيا، واسم " المرحوم " الدكتور مصطفى أحمد السيد والدكتور محمد المتولى غنيم، واسم " المرحوم " محمد عزت عبد المنصف، واسم " المرحوم " دكتور عبدالمحسن العبادى، واسم " المرحوم " محمد علوى عبدالحميد، واسم " المرحوم " جلال الدين على محمد حسن والدكتورة مرفت أنور منصور، والدكتور محمد عبدالعزيز البرعى، والدكتور محمد فؤاد غنيم، والدكتور أحمد إسماعيل عكيلة، والدكتور جاد بسيونى الحفناوى، والدكتور جاب الله عبدالستار، والدكتور محمود طه حسنين، واسم " المرحوم " الدكتور فتحى محمد العشرى، واسم المرحوم مختار محمد القرش والدكتور محمد اسماعيل عبدالعاطى، واسم المرحومة الدكتورة بهية عبدالسلام عبدالغفار، والدكتورة نعمه زكريا درويش، والدكتور عبد النعيم الأسيوطي، والدكتورة أحلام السيد أبو شافعى، والدكتور عادل إبراهيم سليم، والدكتور سمير محمد على، واسم المرحوم دكتور محمد على أحمد عيسى، واسم المرحوم الدكتور عبدالفتاح إبراهيم الشوره، والدكتورة سهام بيومى سالم، والدكتور سعد الدين إبراهيم أبو العنين، والدكتورة نبيله على شرف، والدكتورة سناء محمد سعيد العصار، والدكتور حسنين محمد اللبانى، والدكتورة صفاء الدين حسن، والدكتور محمد العوضى، والدكتور محمد الشوربجى، والدكتور عبدالفتاح بدر والدكتور محمد حجازى، والدكتور فؤاد الرفاعى، والدكتور سعيد الشرقاوى، واسم المرحوم الدكتور محمد غباشى واسم المرحوم الدكتور أحمد محفوظ، والدكتور صالح صالح، والدكتور خالد عمر والدكتورة دلال حميدة، والدكتورة سلوى سعد، والدكتور الزينى عبيد واسم المرحوم محمد المرسى، والدكتور محمد أبو العزم، والدكتورة بثينه طه، والدكتور عاطف أبو شادى، واسم المرحوم الدكتور محمد حمود، والدكتور كمال شلتوت والدكتور إبراهيم الشوربجى، والدكتور فايز شكر، والدكتور محمد حسن، والدكتور أحمد الششتاوى، و نبيل أحمد قطيط، واسم المرحوم إبراهيم مرعى، و إبراهيم شكر، والسيد كشك.



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا



تكريم رواد واساتذة علوم طنطا