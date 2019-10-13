رئيس جامعة طنطا: البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بوابة العبور للمستقبل

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تمثل بوابة العبور للمستقبل وفقا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال زيارته لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والتي رافقه خلالها الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهم الدكتور أسامه غنيم.

وقال رئيس الجامعة خلال لقائه بطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات وهم أول دفعة من الطلاب تلتحق بالكلية بعد افتتاحها فى هذا العام الدراسى 2019/2020 ، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الحاسبات والمعلومات باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي في الفترة المقبلة، بالإضافة الي تعزيز دور البرمجيات في دعم اتخاذ القرار وأهمية التكنولوجيات الحديثة في الفترة المقبلة.

كما حث رئيس الجامعة الطلاب علي ضرورة الاجتهاد في الدراسة والتفوق حتى يكون منهم المعيدين واعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشيرا إلى أن بدء التحول الرقمى بالجامعة وتسجيل قاعدة بيانات للطلاب الكترونية وإتاحة المناهج العلمية إلكترونيا.