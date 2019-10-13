رئيس جامعة بنى سويف يستقبل مديرة برنامج تشيفنيج بالسفارة البريطانية

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف نفين شرف مديرة برنامج تشيفنيج بالسفارة البريطانية، وذلك لعقد ندوة تعريفية للمنح المختلفة المقدمة من السفارة بحضور الدكتورة ايمان قنديل مدير مكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة خلال اللقاء أن برنامج المنح الدولية للحكومة البريطانية والممول من مكتب ووزارة الخارجية والكومنولث والمنظمات الشريكة، يقدم منح للمميزين ذوى القدرات القيادية من جميع أنحاء العالم، ويوفر البرنامج تمويلاً كاملاً أو جزئياً للدراسة على مستوى الدراسات العليا لمدة عام واحد لدرجة الماجستير فى أحد جامعات المملكة المتحدة.

و أضاف رئيس الجامعة أن منحة تشيفنج تعتبر من أميز المنح الممولة وتغطى جميع التكاليف من رسوم التعليم الجامعى ، وتعطى راتب شهري، بالإضافة الى تحمل تكاليف السفر وبدل وصول وبدل مغادرة وتكلفة طلب تأشيرة علاوة على منحة سفر لحضور فعاليات تشيفنج فى المملكة المتحدة.

وأشارت الدكتورة ايمان إلى تنوع المجالات التى تقدمها المنحة ومنها مجال الزراعة الأدب والفن و مجال التعليم و الهندسة و إدارة الأعمال والإعلام ووسائل الاتصال.

جدير بالذكر أن من شروط التقدم لمنحة تشيفنج أن يكون المتقدم مواطنا من بلد من البلاد التى تقدم فيها منحة تشيفنج و أن يكون لدى الباحث الدرجة الجامعية التى تمكنه من الحصول على تأشيرة دخول إلى برنامج الدراسات العليا فى الجامعات البريطانية .