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رئيس جامعة القناة: المعهد الأفرواسيوى نواه للربط بين مصر وأفريقيا وآسيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:18 م
رئيس جامعة القناة: المعهد الأفرواسيوى نواه للربط بين مصر وأفريقيا وآسيا الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس بدء الدراسه وانتظامها بالمعهد الأفرواسيوى للدراسات العليا والبحوث.

وقال، رئيس جامعة قناة السويس، انه تم إعلان الجداول الدراسية وتقديم خدمات تعليمية وبرامج متميزة لتخريج كوادر متخصصه في الدراسات المتعلقه بقارتى أفريقيا وآسيا والإسهام بشكل فعال لتحقيق التواصل بين مصر وأفريقيا وآسيا.

وتابع "رحمى"، أن ذلك يأتى فى  إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم في مجالات البحث العلمي،وزيادة البرامج الدراسية المتميزة، والمواكبة لاحتياجات سوق العمل.

 وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن معهد الدراسات الأفروآسيوي يعد الأول من نوعة على مستوى جمهورية مصر العربية  مؤكده على أن نظام الدراسه قائم علي الفكر والإبداع فى الحصول على المعلومات وغير معتمد على التلقين والحفظ لتخريج كوادر متخصصه من حمله الدبلوم والماجستير والدكتوراة للوفاء باحتياجات المجتمع المحلى.

ويشرف على المعهد الدكتور حسن يوسف، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا والذى أكد أنه تم قبول  200 طالب وطالب" للدراسة بالمعهد

وقال انه عقد لجان للاختبارات الشخصية واختبارات اللغة العربية وإعلان الجداول الدراسية للانتظام بالدراسة.

رافق رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال تفقدهما لأول يوم دراسة بالمعهد المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والدكتور حسن رجب، عميد كلية الألسن والدكتور أحمد عوين، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى فراج، وكيل المعهد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ومنى فيصل، أمين الجامعة المساعد لمقر الجامعة القديمة.

 

 


معهد الافرواسيوى

معهد الافرواسيوى بجامعة قناه السويس

جامعه قناه السويس

الدراسات العليا

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