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رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة GK السويسرية العاملة بقطاع الخدمات الطبية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:06 ص
رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة GK السويسرية العاملة بقطاع الخدمات الطبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع كمال بن الجيلانى الغريبى، رئيس مجموعة GKالاستثمارية السويسرية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الطبية. وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزيرة الصحة. 
 
خلال اللقاء تم الإشارة إلى أن المجموعة الاستثمارية تعمل فى مجال تقديم الخدمات الطبية فى عدة دول، منها إيطاليا، حيث تخدم نحو 5 ملايين مواطن هناك، وتعد من أبرز مقدمى الخدمات الصحية هناك. وان المشاورات جارية مع المجموعة من أجل نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز، بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة، وآليات متقدمة للتخلص من النفايات، والاستفادة منها فى دعم منظومة التأمين الصحى الجديدة. 
 
من جانبه أكد كمال الجيلانى على تطلع مجموعته للاستثمار فى مصر، والمساهمة فى الجهود الجارية لتطوير الخدمات الطبية ومنظومة التأمين الصحى وفق أعلى المعدلات العالمية.
 
وأشاد الجيلانى بالدعم الكبير الذى يوجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع الصحة فى مصر، والمبادرات التى تم تدشينها ولاقت إشادات دولية.
 
ورحب رئيس الوزراء باهتمام مجموعة GK الاستثمارية بقطاع الصحة فى مصر، مشيراً إلى أن الاستثمار فى هذا المجال يعد استثماراً واعداً ومضموناً فى ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على 100 مليون نسمة. 
 
ووجه مدبولى بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التى ترغب المجموعة فى الاستثمار فيها.

قطاع الصحة

شركة GK

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الخدمات الطبية

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