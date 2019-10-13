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رئيس المفوضية الأوروبية يدعم تمديد مهلة بريكست حال موافقة بريطانيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:04 م
رئيس المفوضية الأوروبية يدعم تمديد مهلة بريكست حال موافقة بريطانيا البريكست
أ ش أ

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صرح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الأحد، بأنه سيدعم تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري في حال طلبت لندن ذلك.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه فيما يقلل مسؤولو الاتحاد الأوروبي من فرص إحراز تقدم كبير في وقت مناسب من أجل قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة هذا الأسبوع، صرح يونكر لصحيفة "كوريير أون صنداي" النمساوية قائلا "الأمر متروك للبريطانيين ليقرروا ما إذا كانوا سيطلبون التمديد".

ولا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يأمل في إحراز تقدم كافٍ في اجتماع المجلس الأوروبي الخميس المقبل ليكون قادرا على إجراء تصويت في مجلس العموم حول خططه للبريكست وذلك خلال جلسة يعقدها المجلس بشكل خاص السبت المقبل، حيث نادرا ما ينعقد المجلس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

 


بريطانيا

البريكست

المفوضية الاوروبية

الاتحاد الاوروبى

بوريس جونسون

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