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حريق هائل فى 5 منازل ونفوق 4 عجول بقرية منقريش ببنى سويف

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:38 م
حريق هائل فى 5 منازل ونفوق 4 عجول بقرية منقريش ببنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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اندلع حريق اليوم الأحد فى 5 منازل بقرية منقريش التابعه لمركز بنى سويف أسفر عنه احتراق محتويات المنازل ونفوق عدد من الماشية.
 
وتلقى اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من مركز شرطة بنى سويف يفيد بوقوع حريق بقرية منقريش التابعة لدائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ببنى سويف وسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق.
 
دلت التحريات الأولية وقوع الحريق باحدالمنازل الريفيه وامتد الى 4 منازل مجاوره وأدى إلى نفوق 4 عجول بمنزل جمال سيدعبدالسلام متأثرة بالحريق والأدخنة المنبعثة من امتداد الحريق  للمنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.

التحقيق بتاعى بنى سويف

أمن بنى سويف

حريق بنى سويف

حريق

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