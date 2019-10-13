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حجز مندوب شرطة مفصول تزعم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى المرج

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:58 م
حجز مندوب شرطة مفصول تزعم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى المرج كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج، بحجز مندوب شرطة مفصول و6 آخرين على ذمة تحريات المباحث، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفأده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن كل من "محمد.إ"، 40 سنة، مندوب شرطة مفصول، و"خالد .ف"، 54 سنة، عاطل و"عمرو .أ"، 43 سنة، و"إبراهيم .ط"،  29 سنة، عاطل، و"هانى .إ"، 41 سنة، عاطل، و"وليد.ر"،  44 سنة، وجميعهم سابق اتهامهم فى قضايا، ويكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب (انتحال صفة رجال شرطة).

 

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم اثناء استقلالهم السيارة رقم ق ر 9561 ميكروباص (والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)، وبحوزتهم" 3 طبنجة صوت، عدد 4 جراب طبنجة، 2 جهاز لاسلكى "هيكلي"، مبلغ مالى خمسة آلاف جنيه، 2 نظارة شمس، واحد قايش عمليات، 3 لفافات ورقية".

 

وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وانفاقهم وباقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.


المرج

نيابة المرج

سرقة المواطنين بالاكراه

القبض على مندوب شرطة مفصول

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