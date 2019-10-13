حبس 3 شباب بتهمة التحرش بالطالبات أمام المدارس بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 شباب بتهمة التحرش بالطالبات أمام المدارس بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يتحرشون بالفتيات، ويضايقهن أمام المدارس، مستغلين زحام الشوارع أثناء خروج الطالبات.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عدد من الشباب بالتحرش بالفتيات ومضايقتهن أمام المدارس، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين، وتبين بأنهم هم "هاني .م"، و "أحمد.ع"، و "وليد .س"، عاطلين، واعترفوا بارتكابهم وقائع التحرش بالفتيات أمام المدارس، وتم اقتيادهم لقسم شرطة السلام ثان، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.