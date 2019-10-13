تعيينات وترقيات جديدة بجامعة الزقازيق.. تعرف عليها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وافق مجلس جامعة الزقازيق فى جلسته الأخيرة رقم 520 برئاسة الدكتور عثمان شعلان على تعيينات وترقيات جديدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة .

ففى كلية الطب، وافق المجلس على تعيين 5 أساتذة مساعدين فى وظيفة أستاذ وهم : الدكتور ماجد عبدالجليل حامد ،ود.أحمد محمد صبرى نصر بقسم الأشعة التشخيصية والدكتورة نيفين جورج ميخائيل الأنطونى فى وظيفة أستاذ الأمراض الباطنة تخصص "الأمراض المعدية، والدكتورة داليا محمد عبدالمطلب على فى وظيفة أستاذ "الفارماكولوجى ، والدكتورمحمد إبراهيم مجدى محمد السيد رضوان بقسم الأمراض المتوطنة .

ووافق المجلس على تعيين 14 مدرسا فى وظيفة أستاذ مساعد وهم :الدكتور جورج عماد شاكر رزق صليب ، والدكتور أحمد فتحى محمد محمد جمعة ، والدكتور خالد أحمد أحمد محمد ، والدكتور ميادة محمد موسى موسى بقسم الباطنة العامة ، والدكتور أحمد محمد أحمد محمد ، والدكتور طارق عبدالصمد إبراهيم عبدالرحيم الحوالة ، والدكتور أحمد السيد أحمد حسن الملط بقسم جراحة العظام، والدكتورة لمياء محمود محمد كامل نجيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية ، والدكتورة رغداء عبدالعزيز إبراهيم رمضان بقسم الميكروبيولوجى والمناعة الطبية ،الدكتورة عبير عبدالمنعم سعيد إبراهيم بقسم الفسيولوجيا .

وكذلك منح 5 مدرسين اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد وهم :الدكتورة رانيا رفعت عبدالقادر عطية بقسم الفسيولوجيا ، والدكتورة سماح حسن سليمان يحيى بقسم الطفيليات الطبية ، والدكتور عرفة موسى عبدالسلام أحمد الشبراوى بقسم الباطنة العامة ، والدكتور عطية عبدالوهاب سليمان سمك بقسم طب الأطفال .

ووافق المجلس أيضا على تعيين 9 مدرسين مساعدين فى وظيفة مدرس وهم : الطبيبة جيهان المغاورى أحمد عبدالمجيد ،والطبيب خالد حسن عبدالله حسن عبدالرحيم ، و الطبيبة نجلاء فتحى عبدالحليم عبدالحليم بقسم التخدير والعناية المركزة ، وتعيين الطبيب رامى إبراهيم السيد إبراهيم الهنداوى ، و الطبيب محمود أحمد السيد خليل الحلقة بقسم الأمراض المتوطنة بالكلية ،والطبيب مصطفى صلاح أحمد متولى عمارة بقسم التوليد وأمراض النساء، وتعيين الطبيبة سمر محمد عبد الجيد عطوة بقسم الأمراض النفسية ،و الطبيبة حنان أحمد بهاء الدين عبدالله السيد بقسم الأشعة التشخيصية ، و الطبيب محمد أحمد رفعت عبدالفتاح محمد بقسم علاج الأورام والطب النووى .

وفى كلية الصيدلة، وافق المجلس على تعيين الدكتورة شرين أحمد صبرى محمد حسنى ـ المدرس بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية فى وظيفة أستاذ مساعد.

أما فى كلية الطب البيطرى ، وافق المجلس على تعيين 3 مدرسين فى وظيفة أستاذ مساعد وهم الدكتورة أسماء طه ياسين على قيشاوى بقسم التغذية والتغذية الإكلينيكية، والدكتورة ولاء الحسينى الدسوقى سليم بقسم أمراض ورعاية ،والدكتور هشام أحمد محمد إسماعيل خليفة بقسم الفارماكولوجيا، وتعيين السيدة أسماء أبو العباس حسين جودة المدرس المساعد بقسم الطفيليات بالكلية فى وظيفة مدرس .

وفى كلية الهندسة، وافق المجلس على تعيين كل من الدكتور السيد مختار رمضان جمعة، والدكتور حازم محمد جودة الديب فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم هندسة المياه والمنشآت المائية، والمهندسة غادة محمد عبدالسلام محمد محمد المدرس المساعد بقسم الهندسة الصناعية بالكلية فى وظيفة مدرس .

وفى كلية الحاسبات والمعلومات ، وافق المجلس على تعيين السيدة شيرين زكى إبراهيم سليمان المدرس المساعد بقسم دعم القرار فى وظيفة مدرس .

وفى كلية العلوم، وافق المجلس على تعيين 5 مدرسين فى وظيفة أستاذ مساعد وهم :الدكتور عمر فرج محمود فرج بقسم الفيزياء ،والدكتور وحيد إبراهيم علوان إبراهيم بقسم الجيولوجيا بالكلية ، وكل من الدكتور كريمة شكرى كامل خاطر ، والدكتورة نهلة حلمى محمد على الشاعر بقسم علم الحيوان، والدكتورة إيمان السيد محمد سليم إبراهيم بقسم النبات ،وكذلك منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد فى الكيمياء العضوية لكل من الدكتورأحمد خليل السيد خليل بقسم الكيمياء ،والدكتورة ريهام عبد العظيم إبراهيم أبوالخير بقسم الكيمياء . وتعيين السيدة شيماء حسن عبدالحميد حسن المدرس المساعد بقسم الكيمياء بالكلية فى وظيفة مدرس .

وفى كلية التمريض، وافق المجلس على تعيين السيدة/ عزة إبراهيم على عبدالقادر فتح الباب المدرس المساعد بقسم تمريض النساء والتوليد فى وظيفة مدرس.

وفى كلية التربية، وافق المجلس على تعيين الدكتورة إيناس محمد صفوت مصطفى محمود خريبة ـ المدرس بقسم علم النفس التربوى فى وظيفة أستاذ مساعد .

وتعيين 3 مدرسين مساعدين فى وظيفة مدرس وهم الدكتورة سارة حمدى أحمد عمر ، الدكتورة حبيبة رمضان الجوهرى متولى حجازى بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية ،ونورا أحمد محمود حافظ النبوى بقسم أصول التربية .وفى كلية التربية النوعية، وافق المجلس على تعيين اثنين من المدرسين فى وظيفة أستاذ مساعد وهما إنتصار محمد السيد سالم،والدكتورة شيماء فتحى عبدالصادق مصيلحى بقسم الإعلام التربوي،وكذلك تعيين 3 مدرسين مساعدين فى وظيفة مدرس وهم : السيدة أمينة عامر بيومى حسين بقسم الإعلام التربوي، ومحمد محمود عبدالسلام السيد بقسم التربية الفنية ،و السيدة/ نهال عبداللطيف السيد عبدالغفار بقسم الإقتصاد المنزلى .

وفى كليـة الآداب ، وافق المجلس على 3 مدرسين مساعدين فى وظيفة مدرس وهم : الدكتور هشام السيد إبراهيم مصطفى خضر بقسم اللغة العربية ، والدكتورة دعاء أحمد محمد أحمد سيد أحمد بقسم اللغة الإنجليزية ، و الدكتورة الشربينى أحمد أحمد على إسماعيل بقسم الجغرافيا

وفى كلية التجارة ، وافق المجلس على تعيين الدكتور سامية السيد محمود محمد ـــ المدرس بقسم إدارة الأعمال بالكلية فى وظيفة أستاذ مساعد .

وفى كلية الزراعة ، وافق المجلس على تعيين أستاذين مساعدين فى وظيفة أستاذ وهما الدكتور محمد إبراهيم أحمد حجازى بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية ،والدكتور عبدالعزيز محمود أحمد محسن بقسم وقاية النبات، وتعيين 4 مدرسين فى وظيفة أستاذ مساعد وهم الدكتور أشرف عبدالفتاح على محمد