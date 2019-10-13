تعليم الجيزة تطلق مبادرة "متميزة يا جيزة فى حبك يا مصر" للنهوض بالمدارس

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مبادرة تحت عنوان "متميزة ياجيزة فى حبك يا مصر"، للنهوض بمستوى التعليم المقدم بالمدارس، وتحفيز الطلاب من خلال تنظيم عدة مسابقات فى كل المجالات، تحت إشراف خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وعقدت مديرية تعليم الجيزة عدة ورش عمل بقيادة ضمن استعداداتها لانطلاق مبادرة "متميزة يا جيزة فى حبك يا مصر" اولى مبادرات العام الدراسى الجديد 2020/2019، التى سيتم الاعلان عنها رسمياً من خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مدير المديرية يوم الخميس القادم بمدرسة السعدية.



و عقد "حجازى" ورشة عمل مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وموجهى الأنشطة ومجالس أمناء الجيزة، بحضور بدوى علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء، ومحمود الفولى وكيل المديرية، وحمدى عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وعمر الجارحى مدير عام الشئون المالية والإدارية وسماح إبراهيم مدير عام التعليم العام، وتضمنت ورشة العمل التعريف بالمبادرة وأهدافها وأهميتها و ما ستتضمنه من مسابقات وجوائز.

