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تعرف على موعد ميلاد هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا وأول أيامه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:22 م
تعرف على موعد ميلاد هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا وأول أيامه هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد ميلاد هلال شهر ربيع الأول وأول أيامه وذلك لعام 1441 هجريا .

وأوضح معمل أبحاث الشمس ، أن  هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من صفر 1441 هجريا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".

وكشفت الحسابات، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة ، بعد غروب شمس ذلك اليوم ، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و 33 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و 37 دقيقة.

وأكدت الحسابات أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا الثلاثاء 29 أكتوبر .

وفيما يلى بيان مفصل بتفاصيل رؤية الهلال بمحافظات جمهورية مصر العربية :

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