تدريب ممرضات منشآت الرعاية الأساسية على أعمال الاستقبال والطوارئ فى بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

عقدت إدارة التمريض بمديرية صحة بنى سويف، اليوم الأحد، دورة تدريبية لـ 25 ممرضة من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية عن أعمال الاستقبال والطوارئ والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، الدكتورة كوثر محمود رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.