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تدريب ممرضات منشآت الرعاية الأساسية على أعمال الاستقبال والطوارئ فى بنى سويف

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:36 م
تدريب ممرضات منشآت الرعاية الأساسية على أعمال الاستقبال والطوارئ فى بنى سويف تدريب الممرضات على أعمال الاستقبال والطوارئ فى بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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عقدت إدارة التمريض بمديرية صحة بنى سويف، اليوم الأحد، دورة تدريبية لـ 25 ممرضة من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية عن أعمال الاستقبال والطوارئ والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، الدكتورة كوثر محمود رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

وقام فريق الإدارة العامة للتمريض الرعاية الأساسية بوزارة الصحة بتدريب الممرضات، وذلك بإشراف كريمة محمد السيد  مدير عام الإدارة العامة لتمريض الرعاية الأساسية، وبحضور مها حسن أمين مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية.
 
وقامت سلوى ناصر إخصائى باﻹدارة العامة لتمريض الرعاية الأساسية  بشرح محاضرة الإنعاش القلب الرئوى والتدريب عملى ونظرى على إنعاش القلب الرئوى، وتدريب أفراد هيئة التمريض على أعمال الطوارىء والاستقبال لإنقاذ حياة المريض وقامت كل ممرضة فى الدورة بالتطبيقى عمليا بيدها.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

طوارىء

الرعاية الصحية

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