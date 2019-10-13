كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من تحرير عاطل اختطفه 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم بالمعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة المعصرة، مفادة حضور "صباح. ج" ، 43 سنة، ربة منزل، وأفادت بأنه منذ عشر أيام حضر إلى محل إقامتها أحد الأشخاص، ويدعى "البحيرى" وبصحبته شخصان آخران لا تعلم بياناتهم "أدلت بأوصافهم التقريبية" وقاموا باصطحاب زوجها "عصام. ع" ، 55 سنة، عاطل، وذلك بدعوى حل خلافات مالية بينهم، ولم يعد وورد إليها إتصال هاتفي من أحد ألأشخاص، أبلغها خلاله بقيامهم باحتجاز زوجها ومساومتها على دفع مبلغ مالى 15 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "البحيري. ش"، 23 سنة، عاطل، وشقيقه" محمد. ش" ، 19 عاطل ، و"محمد ج" ، 39 سنة، عاطل، بأعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمسكنهم وبصحتهم المجنى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وأنه مدين لهم بمبلغ مالى 15 ألف جنيه، لمشاركته معهم فى تجارة المواشى فخططوا لاستدراجه لمحل سكنهم ، وفى سبيل ذلك توجهوا لمسكن المجنى عليه واصطحبوه واحتجزوه بمسكنهم وقاموا بإجباره علي التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 15 ألف جنيه، وعقب ذلك قاموا بمساومة زوجته على دفع المبلغ المشار إليه نظير إطلاق سراحه، وأضافوا بقيامهم بتسليم إيصال الأمانة لأحد المحامين طرفهم، وبمواجهة المجنة عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة .