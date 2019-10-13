سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بتجارة العملة بمليون جنيه وعملات خليجية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:08 م
تجديد حبس متهم بتجارة العملة بمليون جنيه وعملات خليجية عملات خليجية - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين اشتركوا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال اثنين يعملان خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة، ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبينت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى وصل لـ500 ألف دولار أمريكى، 100 ألف ريـال سعودى، 20 ألف ريال قطرى، 5 آلاف دينار كويتى.

 

 


تجديد حبس متهم

تجارة العملة

اتجار فى العملة

قاضي المعارضات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة