تاجران للهيروين يعترفان بتفاصيل دخولهما عالم تجارة المخدرات فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان، تم ضبطهما، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الهيروين بإمبابة، بتفاصيل تروطهما فى الاتجار بالمواد المخدرة، فذكرا عقب القبض عليهما، أنهما اعتاد الاتجار بالمخدرات، وخاصة الهيروين، لارتفاع نسبة أرباحهما من ترويجه.

وكشفا أنهما حصلا على الكمية المضبوطة بحوزتهما، من عاطل، أرشدا عن هويته، لترويجها على عملائهما، بمنطقة إمبابة، والمناطق المحيطة بها، وذكر أحدهما "إسلام.ع"، أنه تعرف على عدد من تجار المواد المخدرة، خلال السنوات التى قضاها مسجونا، فى قضايا اتجار بالمخدرات، وشروع فى قتل، وضرب أفضى إلى موت، واستغل علاقاته معهم، فى الحصول على المواد المخدرة، وترويجها، محققا أرباحا طائلة من نشاطه.

وقال المتهمان، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات على عملائهما، إلا أن رجال المباحث أحبطوا مخططهما، وتم القبض عليهما.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار " إسلام.ع" 32 سنة عاطل،سبق اتهامه في 3 قضايا ( ضرب أفضى إلى موت- اتجار مخدرات – شروع في قتل ) و" محمد.ج" عاطلين، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 493 تذكرة هيروين، وسلاح نارى بدون ترخيص، بالإضافة إلى هاتفي محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.