سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية ببولندا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:57 ص
بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية ببولندا انتخابات بولندا
وارسو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت مراكز الاقتراع ،اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين البولنديين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية فى وارسو.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه من المتوقع فوز حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي يحكم بولندا منذ عام 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، فى الانتخابات التشريعية البولندية، وذلك بفضل برنامجه الاجتماعى الذى وعد فيه بتقديم مساعدات اجتماعية جديدة وخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وسيختار الناخبون فى بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أعضاء البرلمان المكون من 460 مقعدا، ومجلس الشيوخ 100 مقعد.

 


بولندا

انتخابات تشريعية

حزب القانون والعدالة

مجلس الشيوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة