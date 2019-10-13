بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة

كتب سمير حسنى

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، "إرادة وتحدي" تزامنا مع الاحتفالات بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.