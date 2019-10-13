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انخفاض هائل فى إنتاج العسل بالبرتغال بسبب حرائق الغابات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:42 ص
انخفاض هائل فى إنتاج العسل بالبرتغال بسبب حرائق الغابات حرائق الغابات
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تأثر إنتاج عسل النحل فى البرتغال بسلسلة الحرائق التى شهدتها البلاد، فقد وصل إنتاج العسل المعتمد من بلدة "سيرا دا لوزا" بمدينة "كويمبرا" إلى أدنى مستوى له فى 30 عاما الماضية، كما سجل تغييرا فى خصائصه التى تأثرت بالحرائق وتغير المناخ.


وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن الحرائق تسببت فى القضاء على مناطق واسعة من الغابات التى تنمو فيها الزهور التى تعطى هذا العسل خصائصه المميزة فى هذه البلدة بوسط البرتغال.


ومن بين المشاكل الأخرى التى تهدد إنتاج العسل فى البرتغال هى انتشار الدبابير الآسيوية، التى تقضى على النحل وخلاياه..فضلا عن خفض دعم الدولة للقطاع.
 


حرائق الغابات

البرتغال

العسل

كويمبرا

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