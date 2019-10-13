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الموت البطىء .. كيف تتحكم متلازمة "بروجادا" فى إيقاع ضربات القلب

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:00 م
الموت البطىء .. كيف تتحكم متلازمة "بروجادا" فى إيقاع ضربات القلب متلازمة بروجادا
كتبت هند عادل

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متلازمة بروجادا هي حالة خطيرة تعطل الإيقاع الطبيعي للقلب مما يؤدي إلى أعراض تهدد الحياة وربما الموت، ويقدر أن حوالي 5 من كل 10 آلاف شخص مصابون بمتلازمة بروجادا في جميع أنحاء العالم، حسبما كشف موقع " healthline".

 

أسباب الإصابة بمتلازمة بروجادا:

و تضرب متلازمة بروجادا البطينات في القلب مما يجعل الكهرباء تنتقل من الغرف السفلية إلى الغرف العلوية  بدلاً من مسار التوصيل الطبيعي من الأعلى إلى الأسفل.

وهذا يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب البطيني فلا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل فعال إلى بقية الجسم ويمكن أن يؤدي إلى السكتة القلبية أو الوفاة.

 

متلازمة بروجادا الموروثة

في كثير من الحالات ، يمكن أن تؤدي الطفرات الوراثية إلى متلازمة بروجادا يمكن أن تكون هذه الطفرات موروثة من أحد الوالدين أو بسبب طفرات جينية جديدة تم الحصول عليها.

 

متلازمة بروجادا المكتسبة
 

بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة بروجادا ليس لديهم طفرة جينية في مثل هذه الحالات قد تؤدي عوامل أخرى إلى حدوث متلازمة بروجادا، بما في ذلك:

استخدام بعض الأدوية مثل المستخدمة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، أو الاكتئاب، الخلل بالكهرباء وخاصة في البوتاسيوم والكالسيوم.

 

أعراض الإصابة بمتلازمة بروجادا:

 

الشعور بالدوار.

خفقان القلب.

وجود نبضات غير منتظمة.

صعوبة في التنفس وخاصة في الليل.

إغماء وفقدان الوعى.

السكتة القلبية المفاجئة.


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متلازمه بروجادا

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