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"المفوضين" تنظر اليوم دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:00 ص
"المفوضين" تنظر اليوم دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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 تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

 وتضمنت الدعوى رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1/ 10/ 2005 والثابتة التاريخ قبل 1/ 10/ 2006.

 


المحكمة الدستورية العليا

عدم دستورية قانون

القانون 168 لسنة 2000

قانون التجارة الجديد

الشيكات المكتبية والخطية

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