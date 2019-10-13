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المرور تضبط 6151 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:34 م
المرور تضبط 6151 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 6151 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 262 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، 9 دراجات نارية مخالفة ، 9 مخالفات "موقف عشوائى"، 32 مخالفة شروط الترخيص.
 
كما ضبط 37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎
 
 
 
 
 

حملات مرورية بالطرق

رصد متعاطى المخدرات

القيادة على الطرق

المواد المخدرة

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