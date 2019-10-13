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المتعافون من فيروس C: حملة "100 مليون صحة" منحتنا حياة جديدة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:37 ص
المتعافون من فيروس C: حملة "100 مليون صحة" منحتنا حياة جديدة المتعافون من فيروس سي

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"ماكنتش أتخيل أن عندي فيروس سي واكتشفت إصابتى بفضل حملة 100 مليون صحة والحمد لله صحتي اتحسنت وتعافيت من المرض"، هذا ما قاله أحد المتعافين من فيروس سى أثناء لقائه مع "اليوم السابع"، فبعد معاناة طويلة مع المرض الصامت "فيروس سى" استطاعت حملة "100 مليون صحة" علاج العديد من المواطنين فى المحافظات والقرى الفقيرة، وذلك من خلال الفحوصات وصرف العلاج الشهرى والمتابعة الدورية.

وتواصل "اليوم السابع" مع المتعافين من فيروس سى، واتضح أن أغلب المتعافين من المرض لم تظهر عليهم أعراض المرض من الأساس، واكتشفوا ذلك بالصدفة أثناء إجراء الفحوصات من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأكد أحد المتعافين أن صحته تحسنت بعد تلقى العلاج والمتابعة، وأنها خطوة جيدة من الوزارة وخصوصا أنهم استطاعوا أن يصلوا للمناطق الفقيرة فى القرى، والتى ينتشر فيها المرض بشكل كبير، ولكن يجهل الكثيرون نوع الفيرس وعلاجه.


فيروس سي

100 مليون صحة

علاج فيروس سي

الفيروسات الكبدية

وزارة الصحة

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