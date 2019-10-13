القوى العاملة: استرداد نصف مليون جنيه كفالات بنكية لـ 31 عاملا مصريا فى لبنان

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 31 عاملا مصريا يعملون فى لبنان، وقيمتها 31 ألف دولار، أى ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصرى تقريبا، خلال شهر سبتمبر 2019.

وفى نفس السياق قال المستشار العمالى فى لبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالى، العمالة المصرية التى لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية لاستلامها.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام بتوفير 34 فرصة عمل خارجية، منوها إلي أن المكتب تلقي 25 شكوى من العمالة المصرية، وقام بحل 17 شكوى منها بالطرق الودية، وجار دراسة 5 شكاوى، وأحال 3 شكاوى إلى القضاء، كما قام المكتب بعمل 6 زيارات ولقاءات ميدانية منها 3 مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، و2 للمنشآت الخاصة وواحدة للمصالح الحكومية، فضلا عن الرد على 148 استفساراً للعمال المصريين بطريقة مباشرة.