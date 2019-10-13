قالت القوات الكردية، إن ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من عدوان واعتداء من قبل عدو الإنسانية الدولة التركية ممثلة برئيسها رجب طيب أردوغان، وما تتبعه من الجماعات المسلحة من المرتزقة السوريين وقصفه لمدن شمال وشرق سوريا الآهلة بالسكان المدنيين والآلاف من النازحين من المناطق السورية الأخرى بالمدافع والطائرات ما هو إلا للقضاء على الوجود الكردى ودحر لفكر اخوة الشعوب وتضامنها.

واتهمت القوى الكردية فى بيان صحفى لها، منذ قليل، النظام التركى بنصرة و إنعاش الفكر الداعشى الإرهابى فكر القتل والنهب والسلب من جديد تقوم به الجماعات المسلحة التابعة للدولة التركية المسماة بأحرار الشرقية وغيرها من إعدامات ميدانية للمدنيين الأبرياء ما هى إلا أعمال إرهابية.

واعتبرت القوى الكردية إعدام الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف ورفاقها رميا بالرصاص بشكل همجى ووحشى انتهاكا صارخا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بمادته السادسة وخرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة.