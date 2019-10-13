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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من أدوية السرطان مجهولة المصدر بالنزهة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:18 م
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من أدوية السرطان مجهولة المصدر بالنزهة أدوية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من أدوية السرطان مجهولة المصدر بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور النقيب حامد عادل حامد  الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد كامل حسين ـ النزهة الجديدة، اشتبه بأحد الأشخاص وبصحبته شخصين يستقلان دراجة بخارية رقم أ ج د 8254 ماركة هوجان سوداء اللون، أمكن ضبطهم وتبين أنهم كل من "مصطفي.أ"،  33 سنة، عامل، و"علاء .م"،  30 سنة، عاطل، و"عبد الرحيم.م"، 39 سنة،  صاحب شركة ، وعثر بحوزتهم علي كمية من  الأدوية التى تستخدم في علاج مرض السرطان مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة حيازة المتهمان الأول والثانى، 20  ألف جنيه بحوزة المتهم الثالث .

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثاني بحيازتهما للمضبوطات، بقصد ترويجها علي عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وبيعها للمتهم الثالث مقابل المبلغ المالي المضبوط بحوزته، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأطباء بمحافظة القليوبية (جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه)، بمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

حيازه ادوية

النزهة

بيع ادوية مسرطنة

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