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القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالإكراه من المواطنين بالسلام

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:49 ص
القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالإكراه من المواطنين بالسلام حجز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عصابة ملثمين مكونة من عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات بالاكراه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفأدة ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين، وعلى الفور انتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفى الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها تحمل أرقام ف م 7934 ماركة هيونداي اكسنت سوداء اللون.

وبالكشف الفنى على السيارة أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه "محمد. ن"،  24 سائق، باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " باستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر / قليوبية، والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار، وأنه كان فى سبيله لتحرير محضر بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط مكان تواجد السيارة، أمكن ضبط كلاً من "حمادة. س"،  36 سنة،  عاطل ، ( مسجل خطر ) ، و"أحمد .م"،  25 سنة،  عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 934 لسنة 2017م السلام ثان " سرقة متنوعة " اثناء حضورهما لاستقلال السيارة  وبحوزتهما "سلاح ناري" بندقية خرطوش، 6 طلقات من ذات العيار "، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم ، طبنجة صوت عيار 9 مم ، سلاح أبيض " خنجر " ، 2 قناع أسود ، هاتف محمول ماركة سلمسونج".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة المضبوطة ، وبحوزتهما بسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه، وجارى تحرير المحضر اللازم،  والعرض علي النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.


مباحث القاهرة

تشكيل عصابى

سرقة السيارات

السلام

عصابة لسرقة السيارات

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