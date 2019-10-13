القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش وفرد خرطوش بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة بإمبابة، بحوزته كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح نارى، ومبلغ 64 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، عن اتجار "كريم.غ" 28 سنة عاطل، سابق اتهامه في 6 قضايا قتل ومخدرات، وسرقة، وضرب، بالمواد المخدرة.



بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 قطع كبيرة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها كيلو، وفرد خرطوش، ومبلغ 64 ألف جنيه.



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.