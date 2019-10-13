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القبض على أحد كبار "بارونات" الإتجار فى المخدرات بكولومبيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:35 ص
القبض على أحد كبار "بارونات" الإتجار فى المخدرات بكولومبيا الشرطة الكولومبية
أ ش أ

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ألقت السلطات الكولومبية القبض على أحد كبار "بارونات" الإتجار فى المخدرات بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى صورا توضح الحياة المترفة التى يحياها.


وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الشرطة ألقت القبض على الرجل المشهور باسم دييجو أوبترا فى مدينة ريونيجرو غرب كولومبيا.


ويعتقد أن الرجل متورط فى العديد من جرائم القتل المرتبطة بالإتجار فى المخدرات حيث يشتبه فى أنه زعيم أكثر عصابات المخدرات دموية فى البلاد.


كانت شرطة كولومبيا قدر رصدت فى وقت سابق مكافأة توازى قيمتها 10 آلاف دولار لمن يدلى بمعلومات عن دييجو أوبترا تساهم فى إلقاء القبض عليه.


كولومبيا

بارونات

المخدرات

تجار

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