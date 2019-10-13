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العاهل البحرينى: أى تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلا للتجارة العالمية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:08 م
العاهل البحرينى: أى تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلا للتجارة العالمية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
كتب مصطفى عنبر

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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية، ومربكاً لأسعار النفط، كما يعد تحدياً للنظام العالمي. مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقال ملك البحرين - خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - "إن الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز".

 

 


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الخليج العربى

الغغز

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