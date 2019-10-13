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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:25 م
الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة ألبان أطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام فى جميع منافذ الوزارة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، خلال العام المالى الحالى 2019/2020، مؤكدة أن الاحتياطى الاستراتيجى بلغ 4.5 ملايين علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالى.

يأتى ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة، التى لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أنه تم صرف 5.1 ملايين علبة لبن للأطفال "شبيه لبن الأم" أقل من عام خلال الربع الأول من العام المال الحالى، يتضمن 3.3 ملايين علبة لبن للأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر 6 شهور، و1.8 مليون علبة للأطفال من عمر 6 شهور، حتى سنة.

وأضاف البيان أن ألبان الأطفال تم توفيرها فى جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، التى يبلغ عددها 1096 منفذاً، مشدداً على أهمية الرضاعة الطبيعية للحفاظ على النمو والتطور السليم للأطفال.

من جانبها أوضحت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أنه تم توفير 2.5 مليون كبسولة فيتامين "أ" للأمهات بعد الولادة، والذي يساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من أمراض العيون وتعزيز صحة الأسنان والعظام وكذلك الحفاظ على توازن الهرمونات والمساعدة في التئام الجروح، إضافةً إلى متابعتهن وتحويل الحالات المستحقة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان إضافةً إلى تقديم التثقيف الصحى والتغذوى، مضيفاً أنه يتم فحص ومتابعة الأطفال حديثي الولادة عن طريق الكشف الطبى الدورى وإجراء التحاليل، كما تم توفير 7.5 ملايين كبسولة فيتامين "أ" للأطفال عند عمر 9 شهور و18 شهراً.

وأضافت "سرور" أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ26 ألف سيدة وطفل من غير المصريين، من مختلف الجنسيات وذلك بوحدات رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ريف وحضر، خلال النصف الأول من العام الحالى بالمجان.

وأكد مجاهد، أن الوزارة تعطى اهتماماً رئيسياً لتوفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات وتقديم الوعى الصحى لهم، حيث تقدم جميع الخدمات الخاصة بصحة الأم والطفل من كشف وتحاليل وصرف مغذيات للمستحقين بالمجان.


الصحة

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