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الصحة: توفير أرصدة استراتيجية من الطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:56 م
الصحة: توفير أرصدة استراتيجية من الطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا تطعيم - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح من 6 شهور إلى 15 شهرًا، للارتقاء بالمنظومة الصحية والأمن الصحى القومى، كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم القضاء على بعض الأمراض المستهدفة بالتطعيم مثل مرض شلل الأطفال والتيتانوس الوليدي، كما تم إعداد الملف النهائى تمهيداً لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة، مشيرًا إلي أن وزارة الصحة تولي أهمية بالغة لتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات التابع لقطاع الطب الوقائى، حيث تم توفير رصيد كافي من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، لتنفيذ الحملات القومية، لرفع المناعة المجتمعية واستهداف جميع الفئات من الوافدين واللاجئين فى سن التطعيم.

وأضاف البيان أنه تم رفع نسب التغطية بالطعوم الأساسية إلى أكثر من 95% للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، بالإضافة إلى السيطرة والتحكم فى الأمراض المستهدفة بالتطعيم.

من جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، متستشار الوزيرة للشئون الوقائية المتوطنة، أنه تم تخطي أزمة وجود عجز ونقص "عالمى" بالرصيد المركزى الخاص بمصل الكلب المنقذ للحياة خلال العام والنصف السابق، حيث تم توفير أرصدة حالية من المصل تكفي لمدة أكثر من عامين، مضيفًا أنه تم توفير رصيد استراتيجى من مصل التسمم الغذائى المنقذ للحياة بصلاحية 5 أعوام ويكفي لمدة أكثر من عامين.

وأشار "عيد" إلى توفير رصيد استراتيجى كاف من تطعيمات المدارس (لقاح السحائى الثنائى ولقاح الثنائى كبار) حيث تم تطعيم طلاب المدارس للعام الدراسى 2018/2019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، بالإضافة إلي  توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي القادم 2019/2020.

ولفت إلي أنه تم إحلال وتجديد سلسلة التبريد على مستوى المديريات والإدارات والوحدات الصحية لضمان جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة، بالإضافة إلي توفير الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل والتخزين، مضيفًا أنه تم توفير مولدات كهربائية لكافة مخازن الطعوم على مستوى الجمهورية، كما تم التعاقد على توفير مولدات على مستوى مكاتب الصحة والوحدات الصحية الكبيرة.

وتابع أنه تم توفير سيارات نقل الطعوم والأمصال لجميع المحافظات طبقاً للمعايير القياسية لمنظمة الصحة العالمية وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وفاعلية الطعوم أثناء النقل، حيث تم توفير سيارة نقل لكل محافظة، بالإضافة إلي توفير أرصدة من سرنجات ذاتية التلف التي لا يمكن استخدامها أكثر من مرة واحدة، وذلك حرصًا على منع انتقال الأمراض المنقولة عن طريق الدم، حيث يوجد رصيد يكفي لأكثر من عام.

وأوضح "عيد" أنه يتم توفير الطعوم لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم من المسافرين إلى الخارج مثل الحجاج والمعتمرين والمسافرين لدول متوطن بها أمراض معدية، وذلك منعاً لعدم تسرب أي أمراض معدية أو أوبئة إلى مصر، مضيفًا أنه تم توفير الأمصال المنقذة للحياة حيث يتوافر رصيد بجميع أماكن تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، كما يتم متابعة الموقف الوبائي العالمي والإقليمي على مدار الساعة، بالإضافة إلي توفير الطعوم اللازمة للتحكم والسيطرة على أي مرض من دخول البلاد.


الصحة

الطعوم

المخزون الاستراتيجى

الامصال

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