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الشرطة تضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية في سوهاج

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:36 ص
الشرطة تضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية في سوهاج المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضي ـ سوهاج محمود مقبول

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نجحت مباحث سوهاج في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، بناء على بلاغ أحد المواطنين بقسم شرطة ثان سوهاج ، باكتشافه سرقة دراجته النارية.
 
وبإجراء التحريات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من شخصين تخصصا فـى سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقــب تقنـــين الإجـــراءات تم ضبــطهما وبحوزتها (مبلغ مالى ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة البيع وأرشدا عن الدراجة النارية " المبلغ بسرقتها " بمنزل أحدهما وأرشدا عن ثلاثة دراجات نارية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

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