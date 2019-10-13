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السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: السن من 21 لـ 30 سنة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:16 م
السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: السن من 21 لـ 30 سنة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنه إرفاقا للإعلان رقم 1 لسنة 2019 لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين عدد 150 مهندس ثالث تخصصات مختلفة يشترط على المتقدمين من الذكور والاناث ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة من تاريخ الإعلان.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت عن مسابقة لتعيين مهندسين فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات والكترونيات ومدنى وعمارة للعمل فى مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى إعلانها أنه يشتراط فى المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة (ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ الكترونيات ـ مدنى ـ عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة وأن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.

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السكة الحديد

وظائف بالسكة الحديد

تعيين مهندسين بالسكة الحديد

وظائف

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