سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تنظم دورة تدريبة حول كيفية إنشاء مناحل للعسل ومنتجاته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:12 م
الزراعة تنظم دورة تدريبة حول كيفية إنشاء مناحل للعسل ومنتجاته الزراعة تنظم دورة تدريبة حول كيفية انشاء منحل للعسل ومنتجاته
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات  بمركز  البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان " نحل العسل ومنتجاته " خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر 2019، وتمثل هذه الدورة أهمية كبيرة لأصحاب المناحل والنحالين والمهتمين بنحل العسل ومنتجاته.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن نحل العسل له أهمية اقتصادية كبيرة فى حياة الإنسان وغذاءه من ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح  وسم النحل والتى لها دور كبير فى غذاء الإنسان وعلاجه بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه النحل فى زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التى تتم بواسطة النحل.

 وأوضحت وزارة الزراعة، أن أهمية هذه الدورة أيضا فى أنها تساهم فى خلق فرص عمل للشباب والخريجين من خلال إنشاء منحل كاحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمربحة فى نفس الوقت حيث لا تحتاج إلي رأس مال كبير ودورة رأس المال فيها سريعة، ويحاضر في هذه الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من اساتذة قسم بحوث النحل بالمعهد، وتتمثل محاور الدورة التدريبة  تتمثل فى تربية النحل وأنواعه، وأعمال النحالة، وكيفية إنشاء منحل،  المنتجات المختلفة لنحل العسل وفوائدها.


وقاية النبات

البحوث الزراعية

مناحل العسل

تربية النحل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تحظر استيراد طيور الزينة لمواجهة الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:41 ص

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:30 ص

ضبط 977 طن حاصلات زراعية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:28 م

النيابة العامة تصرح بدفن ثلاث جثث عثر عليها وسط زراعات بنها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:47 م

صور.. شتلات الفراولة المحلية بالقليوبية تكتسح الهولندية.. المزارعون يستبدلون المستورد بالبلدى.. رئيس جمعية الفراولة: شتلة المستورد تخطت 26 جنيها ومثيلتها المصرية بـ10 جنيهات.. والزراعة تستهدف زراعة 3000 فدان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة