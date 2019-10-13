الزراعة تنظم دورة تدريبة حول كيفية إنشاء مناحل للعسل ومنتجاته

كتب عز النوبى

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان " نحل العسل ومنتجاته " خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر 2019، وتمثل هذه الدورة أهمية كبيرة لأصحاب المناحل والنحالين والمهتمين بنحل العسل ومنتجاته.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن نحل العسل له أهمية اقتصادية كبيرة فى حياة الإنسان وغذاءه من ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح وسم النحل والتى لها دور كبير فى غذاء الإنسان وعلاجه بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه النحل فى زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التى تتم بواسطة النحل.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن أهمية هذه الدورة أيضا فى أنها تساهم فى خلق فرص عمل للشباب والخريجين من خلال إنشاء منحل كاحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمربحة فى نفس الوقت حيث لا تحتاج إلي رأس مال كبير ودورة رأس المال فيها سريعة، ويحاضر في هذه الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من اساتذة قسم بحوث النحل بالمعهد، وتتمثل محاور الدورة التدريبة تتمثل فى تربية النحل وأنواعه، وأعمال النحالة، وكيفية إنشاء منحل، المنتجات المختلفة لنحل العسل وفوائدها.