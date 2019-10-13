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الزراعة تحظر استيراد طيور الزينة لمواجهة الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:41 ص
الزراعة تحظر استيراد طيور الزينة لمواجهة الأمراض الوبائية.. اعرف التفاصيل طيور الزينة
كتب ــ عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حظر استيراد طيور الزينة من الخارج، كإجراء احترازى لمواجهة  الأمراض الوبائية، خاصة أنفلونزا الطيور، مع دخول فصل الشتاء، حفاظا على الثروة الداجنة.

 وقال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، لـ "اليوم السابع "، إن قرار وقف  استيراد جميع طيور الزينة من الخارج بداية من شهر الجارى، حتى مارس المقبل، وهو وقف استيراد موسمى، كإجراء احترازى لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تحملها الطيور، خاصة مرض أنفلونزا الطيور، حفاظا على الثروة الداجنة والحيوانية.

 فيما أكد  تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، مواصلة مراجعة قواعد الأمان الحيوى لمزارع الدواجن بمحافظات الدلتا والصعيد ووقف تشغيل المزارع المخالفة لحماية الصحة العامة والبيئة من مرض أنفلونزا الطيور، ومتابعة حالة مجازر الدواجن ومجازر ذبح الحيوانات والتحصين الشامل للتربية المنزلية وحضانات الطيور بالمحافظات.

 


طيور الزينة

الخدمات البيطرية

انفلونزا الطيور

الثروة الداجنة

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