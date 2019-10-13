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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:58 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات السيطرة على الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل مطبخ، بإحدى الشقق السكنية، بالطابق الرابع، بشارع الغرفة التجارية، بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة، دون إصابات.
 
تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية، بدائرة القسم.
 
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العطارين وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية بمعداتهم وسيارة الإسعاف إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق بمطبخ إحدى الشقق السكنية، بالطابق الرابع، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
 
أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

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