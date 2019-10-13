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التحقيق فى إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوايلى .. فيديو

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:46 ص
التحقيق فى إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوايلى .. فيديو حادث تصادم-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة الوايلى الجزئية، التحقيق فى واقعة إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بشارع أحمد سعيد بدائرة القسم، وأجرت النيابة معاينة لمكان الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستعلام عن حالة المصابين. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الخدمات المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلى، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.
 
وعلى الفور انتقل رجال المرور للمكان، وتبين انقلاب الاتوبيس بعد اصطدام سيارة نقل به، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
 
 
 
 

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