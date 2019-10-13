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التأمين الصحي بالشرقية: رقابة مشددة و لجان تفتيش على تغذية المدارس

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:44 م
التأمين الصحي بالشرقية: رقابة مشددة و لجان تفتيش على تغذية المدارس جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن  الدكتور جمال سلامة مدير فرع الشرقية ، للتأمين الصحي ، بدء توريد أغذية لطلاب المدارس، و تكليف لجان للرقابة الشديدة على الموردين عند تسليمهم المنتج وفحص صلاحية المنتج عند التوريد، و التأكد من سلامة التخزين  .

كان عقد اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية، بحضور رمضان عبدالحميد وكيل اول وزارة التربية و التعليم ، و مسئولي التامين الصحي والتغذية، لمناقشة استعدادت لتوريد أغذية للمدارس، و كذلك توفير الخدمات الطبية عبر الزائرة الصحية .

في سياق متصل، أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار حالة الإستنفار التي أعلنتها المديرية لضبط سوق اللحوم والأسماك و للحفاظ على صحة المواطنين، شنت أقسام الصحة العامة بإدارات أبو حماد و منيا القمح و الحسينية، بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية بمراكز أبو حماد ومنيا القمح و الحسينية ، حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك .

تم خلالها المرور على 21  " محل جزارة – شادر بيع لحوم – شادر بيع أسماك – مطعم" ،  وتحرير  13 محضر مخالفة ،  وأسفرت عن ضبط 95 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 60 كجم لحوم  لحوم مذبوحة خارج المجازر تم تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري .

 

 

 


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