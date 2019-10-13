سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس لأقباط فرنسا: الزواج المسيحى لا طلاق فيه إلا لعلة الزنا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:20 م
البابا تواضروس لأقباط فرنسا: الزواج المسيحى لا طلاق فيه إلا لعلة الزنا قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصص البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمته للحديث عن الأسرة المسيحية، خلال زيارته لشعب كنيسة درافى بباريس اليوم وأمس.

البابا تواضروس قال إن الأسرة رابطة ثلاثية وليست ثنائية أحيانا تشاهد المسلسلات والأفلام ويتسرب لدى الأطفال قصة وما نراه هو زواج ثنائى لكن المسيحية تعلمنا أن الزواج ثلاثى الزوج والزوجة والله  من خلال طقس الزواج،  مضيفًا: كلما اقتربوا الاثنين من بعضهم يقتربوا الإثنين لشخص المسيح رابطة ثلاثية وبدون المسيح يصير زواجنا زواج مدنى لكن وجود المسيح هو الرابطة الثلاثية.

وشدد بابا الكنيسة على أن الزواج فى المسيحية بلا طلاق إلا إذا حدث علاقة أخرى كالزنا مضيفًا: يطلق على الزواج فى المسيحية وحدة الحب طالما البيت يوجد فيه القراءات اليومية والإنجيل يكون البيت مبارك. 

وطالب البابا: من فضلك عمر بيتك بالصلوات والإنجيل وبهذه الطريقة تستطيع تربية أولادك بالمهمة والبركة وليس بالعنف، ابني بيتك صح وهذه أول أوامر المسيح محور البيت. 

واعتبر البابا تواضروس أن الحب هو فن إسعاد الآخر، والفن يحتاج مجهود ووقت والفن داخل البيت هو الحب يعنى هو يتفنن يسعد هى وهى تتفنن فى إسعاده هو، وهما الاثنين يساعدوا أولادهم  والحب يجعلك سعيد ومبسوط.

وأشار البابا إلى أن الرجل رأس المرأة وفى المقابل نقول الزوجه قلب الأسرة  ومعني ذلك أن الرجل هو كل ما يشغل عقل المرأة وكذلك الرجل مضيفًا: عندما خلق الله آدم وحواء خلق الاختلاف وهذا الاختلاف مفيد في الحياة 

واختتم ناصحًا:اجعلوا بيوتكم دافئة  تسامح .. محبة .. محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا إن كان على أحد شيئا.


البابا تواضروس

اقباط فرنسا

بابا الكنيسة

زيارة البابا لفرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يدشن كنيسة درافى القبطية بشمال فرنسا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:49 ص

البابا تواضروس يلتقى أعضاء الجالية المصرية بباريس أثناء زيارته الرعوية

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:51 م

البابا تواضروس يروى قصصًا للأطفال فى زيارته الأولى لفرنسا.. ويلتقى كهنة باريس.. ويؤكد للأقباط: مصر تتقدم والحياة تتطور للأفضل.. والمشوار طويل ولكننا بدأنا السير على الطريق

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:30 م

البابا تواضروس لأقباط فرنسا: الحياة في مصر تتطور للأفضل

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة